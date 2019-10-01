Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA SALARIA E CASSIA BIS, PISANA E PONTINA, LAURENTINA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD IN DIREZIONE EUR
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE VERSO L’EUR SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
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