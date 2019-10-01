Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SUD IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PROVINCIALE ARIANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A LARIANO TRA VIA COLLE CAGIOLI E VIA DANTE ALIGHIERI NELLE DUE DIREZIONI
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