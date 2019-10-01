Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLEVERDE, ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE CERVINO NEI DUE SENSI
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PROVINCIALE ARIANA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A LARIANO TRA VIA COLLE CAGIOLI E VIA DANTE ALIGHIERI NELLE DUE DIREZIONI
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