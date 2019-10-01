Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
PERCORRENDO VIA FLAMINIA, PER LAVORI LUNGHE CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA NARO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA GENIO CIVILE E VIA MASCAGNI IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
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