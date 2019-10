Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

PERCORRENDO VIA FLAMINIA, PER LAVORI LUNGHE CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA

IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA NARO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA GENIO CIVILE E VIA MASCAGNI IN DIREZIONE EUR

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI

INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral