Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA
IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA A24 E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLETNAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE PER LAVORI DI ANAS SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO
SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CODE ATRAOLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA QUESTA MATTINA ALCUNE LINEE DELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE HANNO CAMBIATO PERCORSO PER MIGLIORARE LA COINCIDENZA CON IL FILOBUS 74 E CON I BUS CHE COLLEGANO SPINACETO ALL’EUR E ALLA METRO B
SI TRATTA DELLE LINEE 071, 073, 074 E 795
IN CHIUSURA I LAVORI
SULLA A24 ROMA-TERAMO DALLE ORE 17.00 DI OGGI E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI IMMISSIONE ALLA STESSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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