Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA

IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA A24 E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLETNAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CODE PER LAVORI DI ANAS SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO

SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CODE ATRAOLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

DA QUESTA MATTINA ALCUNE LINEE DELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE HANNO CAMBIATO PERCORSO PER MIGLIORARE LA COINCIDENZA CON IL FILOBUS 74 E CON I BUS CHE COLLEGANO SPINACETO ALL’EUR E ALLA METRO B

SI TRATTA DELLE LINEE 071, 073, 074 E 795

IN CHIUSURA I LAVORI

SULLA A24 ROMA-TERAMO DALLE ORE 17.00 DI OGGI E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI IMMISSIONE ALLA STESSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

