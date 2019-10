Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA

IN INTERNA, CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA BIS E A24

CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBAN DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

POI CODE SULLA FLAMINIA, PER LAVORI DI ANAS, CODE TRA MALBORGHETTO E LABARO, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE

INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITA’ MALAFEDE, VERSO OSTIA

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

DA LUNEDI’ALCUNE LINEE DELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE HANNO CAMBIATO PERCORSO PER MIGLIORARE LA COINCIDENZA CON IL FILOBUS 74 E CON I BUS CHE COLLEGANO SPINACETO ALL’EUR E ALLA METRO B

SI TRATTA DELLE LINEE 071, 073, 074 E 795

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral