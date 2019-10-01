Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA
IN INTERNA, CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA BIS E A24
CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBAN DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
POI CODE SULLA FLAMINIA, PER LAVORI DI ANAS, CODE TRA MALBORGHETTO E LABARO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE
INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITA’ MALAFEDE, VERSO OSTIA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA LUNEDI’ALCUNE LINEE DELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE HANNO CAMBIATO PERCORSO PER MIGLIORARE LA COINCIDENZA CON IL FILOBUS 74 E CON I BUS CHE COLLEGANO SPINACETO ALL’EUR E ALLA METRO B
SI TRATTA DELLE LINEE 071, 073, 074 E 795
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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