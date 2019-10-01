Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA
SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI A CURA DI ANAS, CODE NEI PRESSI DI LABARO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA CODE A TRATTI, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE
SULLA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA, VERSO VIA DI CASTEL FUSANO
CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA
PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI
LE ALTRE NOTIZIE
DAL PRIMO AL 4 OTTOBRE ROMA SI MOBILITA PER LA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE DEGLI STATES MIKE POMPEO
LA QUESTURA DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI MISURE SPECIALE ANCHE PER LA MOBILITA’
SONO PREVISTI DISAGI IN CENTRO PER LE POSSIBILI CHIUSURE DISPOSTE AL PASSAGGIO DELLA DELEGAZIONE
IL DETTAGLIO SULLE STRADE INTERESSATE
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT, ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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