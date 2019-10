Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA

SULLA VIA SALARIA RALLEMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A SANTA COLOMBA, VERSO RIETI

CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

ALTRE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, DA VIA PORTUENSE A VIA VALLE SACRA, VERSO FIUMICINO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

LAVORI IN NOTTURNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD,

DALLE 21 DI MERCOLEDI 2 ALLE 6 DI GIOVEDI 3 OTTOBRE

PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA, SARA’ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI, VERSO FIRENZE

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD O LA A24 ROMA-L’AQUILA E DA QUI SEGUIRE LE INDICAZIONI PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral