Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
SULLA VIA SALARIA RALLEMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A SANTA COLOMBA, VERSO RIETI
CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
ALTRE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, DA VIA PORTUENSE A VIA VALLE SACRA, VERSO FIUMICINO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
LAVORI IN NOTTURNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD,
DALLE 21 DI MERCOLEDI 2 ALLE 6 DI GIOVEDI 3 OTTOBRE
PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA, SARA’ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI, VERSO FIRENZE
IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD O LA A24 ROMA-L’AQUILA E DA QUI SEGUIRE LE INDICAZIONI PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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