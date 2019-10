Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E DA PARCO DE’ MEDICI E IL RACCORDO, NEI DUE CASI, IN USCITA

SITUAZIONE IDENTICA, CODE SULLE VIE OSTIENSE E CRISTOFORO COLOMBO

RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO

E DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI VERSO OSTIA

SULLA PONTINA CODE DA VIA APRILIAN A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA

INFINE CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE A CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA I LAVORI

IN NOTTURNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD,

DALLE 21 DI MERCOLEDI 2 ALLE 6 DI GIOVEDI 3 OTTOBRE

PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA, SARA’ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI, VERSO FIRENZE

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD O LA A24 ROMA-L’AQUILA E DA QUI SEGUIRE LE INDICAZIONI PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE

