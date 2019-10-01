Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E DA PARCO DE’ MEDICI E IL RACCORDO, NEI DUE CASI, IN USCITA
SITUAZIONE IDENTICA, CODE SULLE VIE OSTIENSE E CRISTOFORO COLOMBO
RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO
E DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI VERSO OSTIA
SULLA PONTINA CODE DA VIA APRILIAN A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA
INFINE CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE A CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA I LAVORI
IN NOTTURNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD,
DALLE 21 DI MERCOLEDI 2 ALLE 6 DI GIOVEDI 3 OTTOBRE
PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA, SARA’ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI, VERSO FIRENZE
IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD O LA A24 ROMA-L’AQUILA E DA QUI SEGUIRE LE INDICAZIONI PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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