Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
E, NEL SENSO CONTRARIO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
CODE SULLE VIE OSTIENSE E CRISTOFORO COLOMBO
DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI VERSO OSTIA
SULLA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA
RICORDIAMO CHE DALLE ORE 17 DI OGGI
E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA ROMA TERAMO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
IN CHIUSURA IL METEO
E’ ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE
SI PREVEDONO SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
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