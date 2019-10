Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA

E, NEL SENSO CONTRARIO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO

CODE SULLE VIE OSTIENSE E CRISTOFORO COLOMBO

DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI VERSO OSTIA

SULLA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA

RICORDIAMO CHE DALLE ORE 17 DI OGGI

E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA ROMA TERAMO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL METEO

E’ ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE

SI PREVEDONO SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO

