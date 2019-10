Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO E’ IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24

CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E PIU AVANTI DA PARCO DE’ MEDICI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD, A SEGUIRE CODE TRA A24 E NOMENTANA BIS

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA

TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS

RISPETTIVAMENTE CODE A TRATTI

TRA MENTANA E TOR LUPARA

E DA VIA PALOMBARESE A CASAL MONASTERO, NEI DUE CASI, NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA

TRA LAGHETTO E GIARDINETTI, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA

LE ALTRE NOTIZIE

DAL PRIMO AL 4 OTTOBRE ROMA SI MOBILITA PER LA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE DEGLI STATES MIKE POMPEO

LA QUESTURA DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI MISURE SPECIALE ANCHE PER LA MOBILITA’

SONO PREVISTI DISAGI IN CENTRO PER LE POSSIBILI CHIUSURE DISPOSTE AL PASSAGGIO DELLA DELEGAZIONE

IL DETTAGLIO SULLE STRADE INTERESSATE

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT, ALLA PAGINA DEDICATA

