Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24
CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E PIU AVANTI DA PARCO DE’ MEDICI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD, A SEGUIRE CODE TRA A24 E NOMENTANA BIS
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA
TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS
RISPETTIVAMENTE CODE A TRATTI
TRA MENTANA E TOR LUPARA
E DA VIA PALOMBARESE A CASAL MONASTERO, NEI DUE CASI, NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA
TRA LAGHETTO E GIARDINETTI, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
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DAL PRIMO AL 4 OTTOBRE ROMA SI MOBILITA PER LA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE DEGLI STATES MIKE POMPEO
LA QUESTURA DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI MISURE SPECIALE ANCHE PER LA MOBILITA’
SONO PREVISTI DISAGI IN CENTRO PER LE POSSIBILI CHIUSURE DISPOSTE AL PASSAGGIO DELLA DELEGAZIONE
IL DETTAGLIO SULLE STRADE INTERESSATE
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT, ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGI SULLA SICUREZZA STRADALE
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