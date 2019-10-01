Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO
E’ ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE
SI PREVEDONO SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
ORA IL TRAFFICO
IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24
RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA RALLENTAMENTI DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E APPIA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA
ALTRI PUNTI CRITICI
LA CASILINA
RALLENTAMENTIE A TRATTI TRA LAGHETTO E GIARDINETTI, NELLE DUE DIREZIONI
E LA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral