Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO SI E’ NORMALIZZATO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

E SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

UNICHE ECCEZIONI LA CASSIA, QUI RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

E LA NOMENTANA DOVE CI SONO CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA

ORA IL METEO

UN INVITO ALLA PUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODEICE GIALLO

DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE

SONO PREVISTE SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

INFINE,

LA VISITA NELLA CAPITALE DEL SEGRETARIO GENERALE DEGLI STATES MIKE POMPEO

CHE PROSEGUIRA’ FINO AL 4 OTTOBRE

LA QUESTURA DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI MISURE SPECIALE ANCHE PER LA MOBILITA’

SONO PREVISTI DISAGI IN CENTRO PER LE POSSIBILI CHIUSURE DISPOSTE AL PASSAGGIO DELLA DELEGAZIONE

IL DETTAGLIO SULLE STRADE INTERESSATE COME SEMPRE

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT, ALLA PAGINA DEDICATA

PER OGGI CI FERMIAMO QUI

CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA

Servizio fornito da Astral