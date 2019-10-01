Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 1° OTTOBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO SI E’ NORMALIZZATO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
E SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
UNICHE ECCEZIONI LA CASSIA, QUI RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
E LA NOMENTANA DOVE CI SONO CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA
ORA IL METEO
UN INVITO ALLA PUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODEICE GIALLO
DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE
SONO PREVISTE SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
INFINE,
LA VISITA NELLA CAPITALE DEL SEGRETARIO GENERALE DEGLI STATES MIKE POMPEO
CHE PROSEGUIRA’ FINO AL 4 OTTOBRE
LA QUESTURA DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI MISURE SPECIALE ANCHE PER LA MOBILITA’
SONO PREVISTI DISAGI IN CENTRO PER LE POSSIBILI CHIUSURE DISPOSTE AL PASSAGGIO DELLA DELEGAZIONE
IL DETTAGLIO SULLE STRADE INTERESSATE COME SEMPRE
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT, ALLA PAGINA DEDICATA
PER OGGI CI FERMIAMO QUI
CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral