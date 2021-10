Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 01 OTTOBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE A90 RACCORDO ANULARE

SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE LUNGO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI ANCHE TRA L’OTTAVIA E TIBURTINA. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E APPIA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LINEA TERMINI CENTOCELLE CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE

A ROMA SONO ATTIVE LE LINEE S DI ASTRAL SPA, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’;

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI ROMA,

NEI GIORNI 2, 4 E 5 OTTOBRE IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO;

I BUS SARANNO NUOVAMENTE IN STRADA DAL 6 OTTOBRE;

