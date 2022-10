Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 601+000 PERMANGONO CODETRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA;

E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO DA POCO RIMOSSO, RESTANO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA PONTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA;

SULLA STESSA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

