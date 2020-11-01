Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 01 NOVEMBRE 2020 ORE 12:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
QUALCHE DISAGIO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NUOVAMNETE NELLE DUE DIREZIONI
RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO
E SCATTANO DA OGGI LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZONE DEI MEZZI PIU’ INQUINANTI ENTRO L’ANELLO FERROVIARIO DELLA CAPITALE, TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE.
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral