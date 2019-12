Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE IN VIA DEI CASTANI DISAGI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI GAGGI E PIAZZA DEI MIRTI SULLE LINEE 313-542-556-E C5.

ABBIAMO A CIAMPINO LA DOMENICA ECOLOGICA CON LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 IN TUTTE LE VIE LIMITROFE ALLA MANIFESTAZIONE

CHIUDIAMO CON LA METRO A: RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral