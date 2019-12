Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 MANUELA CIMAPI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

SI SEGNALANO PROBLEMI ALLA VISIBILITA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ’PER NEBBIA A BANCHI TRA BIVIO FIRENZE ROMA E RACCORDO ANULARE

TORNA OGGI L’APPUNTAMENTO CON VIALIBERA: DALLE 10 ALLE 18 UN ANELLO STRADALE DICIRCA 8 KM RIMARRÀ INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO DEDICATO A PEDONI E CICLISTI.

LE STRADE INTERESSATE SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, LARGO CORRADO RICCI, PIAZZA VENEZIA, PIAZZA DEL COLOSSEO, VIA CELIO VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO, VIA LABICANA E VIALE MANZONI, VIA TIBURTINA E PIAZZALE TIBURTINO. IL PERCORSO PEDONALE SARÀ MUNITO DI PUNTI INFORMATIVI.

CHIUDIAMO CON LA METRO A: RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral