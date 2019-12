Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NEL COMLESSO IL TRAFFCO E’ REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA CRITICITA’

SULLA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO LA QUALE E’STATA CHIUSA AL TRANSITO NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE A CAUSA DI UNA FRANA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI STRADALI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA TRATTA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SARANNO SOPPRESSI I TRANI DA FLAMINIO DELLE ORE 9.55 E DA MONTEBELLO DELLE ORE 10.23.

MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CI SONO RITARDI DI 30 MINUTI SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA TRA ROMA CASILINA E TORRICOLA IN DIREZIONE NAPOLI

CHIUDIAMO CON LA METRO A: RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

