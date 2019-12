Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE ROMA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FIANO ROMANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO A DATA DA DESTINARSI

A ROMA TORNA OGGI L’APPUNTAMENTO CON VIALIBERA: DALLE 10 ALLE 18 UN ANELLO STRADALE DICIRCA 8 KM RIMARRÀ INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO DEDICATO A PEDONI E CICLISTI.

LE STRADE INTERESSATE SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, LARGO CORRADO RICCI, PIAZZA VENEZIA, PIAZZA DEL COLOSSEO, VIA CELIO VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO, VIA LABICANA E VIALE MANZONI, VIA TIBURTINA E PIAZZALE TIBURTINO. IL PERCORSO PEDONALE SARÀ MUNITO DI PUNTI INFORMATIVI.

CHIUDIAMO COL CALCIO: OGGI ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 15:00 È IN PROGRAMMA IL MATCH DI CAMPIONATO LAZIO –UDINESE. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA

