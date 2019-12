Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI

ECCOCI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA TROVIAMO CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA

SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E SUTRI IN DIREZIONE DI CAPRANICA

DISAGI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA NEI PRESSI DEI CENTRI DI BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

IN ULTIMO CIRCOLAZIONE LENTA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA.

RCORDIAMO L’APPUNTAMENTO CON IL CALCIO: OGGI ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 15:00 È IN PROGRAMMA IL MATCH DI CAMPIONATO LAZIO –UDINESE. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA

