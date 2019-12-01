Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI
ANCORA BUONA DOMENICA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DA SPINACETO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA APPIA SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, GENZANO DI ROMA, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASILINA CIRCOLAZIONE LENTA TRA BORGHESIANA E PANTANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA CASSIA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA BIS TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SUTRI IN DIREZIONE CAPRANICA
PASSIAMO ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA: DOVE LA LINEA FL3 ROMA VITERBO è SOSPESA TRA VETRALLA E SAN MARTINO PER PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA è STATO ATTIVATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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