Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 12:30

PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DA SPINACETO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, GENZANO DI ROMA, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA CASILINA CIRCOLAZIONE LENTA TRA BORGHESIANA E PANTANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA CASSIA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

DISAGI ANCHE SULLA CASSIA BIS TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SUTRI IN DIREZIONE CAPRANICA

PASSIAMO ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA: DOVE LA LINEA FL3 ROMA VITERBO è SOSPESA TRA VETRALLA E SAN MARTINO PER PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA è STATO ATTIVATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS.

