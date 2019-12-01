Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLO SVINCOLO DELL’USCITA CASILINA ALLO SVINOLO DELL’USCITA TUSCOLANA
IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANDO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO LAURENTINA A SVINCOLO ARDEATINA
RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO A DATA DA DESTINARSI
DISAGI A SEGUITO LAVORI SULLA CASSIA BIS TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SUTRI IN DIREZIONE CAPRANICA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: LA LINEA ROMA PISA E’ SOSPESA DALLE 12.00 PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE A CAMPIGLIA MARITTIMA
INFINE RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO CON IL CALCIO: OGGI ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 15:00 È IN PROGRAMMA IL MATCH DI CAMPIONATO LAZIO –UDINESE. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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