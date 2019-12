Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA PER LAVORI TRA MONTEDORO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

A NORD DELLA CAPITALE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO, CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI

E DA DOMANI CANTIERI ATTIVI SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL LIRI, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ASTRAL SPA: INTERVENTI SI SVOLGONO TRA I KM 47+700 E 75+900 TRA I COMUNI DI SORA E ARCE IN FASCIA ORARIA 7.00-18.00

INFINE RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO CON IL CALCIO: OGGI ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 15:00 È IN PROGRAMMA IL MATCH DI CAMPIONATO LAZIO –UDINESE. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA

Servizio fornito da Astral