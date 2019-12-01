Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
MENTRE SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECICIMA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO POI CHE RESTA CHIUSA A NORD DELLA PROVINCIA DI ROMA, LA SP SETTEVENEPALO A CAUSA DI SMOTTAMENTO IN LOCALITA’ CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER I CANTIERI DA DOMANI SULLA S R VALLE DEL LIRI, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, TRA I COMUNI DI SORA E ARCE RIDUZIONE DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA 7.00-18.00;
INFINE RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO CON IL CALCIO: OGGI ALLO STADIO OLIMPICO DALLE ORE 15:00 SI STA SVOLGENDO IL MATCH DI CAMPIONATO LAZIO –UDINESE. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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