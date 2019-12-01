Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE FORMELLO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
RIMANIAMO SULLA DIRAMAZINE SUD DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN ENTRATA
SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
TORNANDO A NORD DELLA PROVINCIA DI ROMA RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA, LA SP SETTEVENEPALO IN LOCALITA’ CERVETERI
INFINE SULLA SALARIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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