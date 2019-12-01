Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, DA VIA FIORENTINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA PER SEGNALARE CODE TRA SUTRI E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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