Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, DA VIA FIORENTINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA PER SEGNALARE CODE TRA SUTRI E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

