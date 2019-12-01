Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE PIGNETO;
E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO;
A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA PRATO DELLA CORTE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA; CODE ANCHE SULLA CASSIA, TRA SUTRI E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO INFINE CHE RESTA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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