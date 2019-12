Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE PIGNETO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA; AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PRATO DELLA CORTE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE VERSO ROMA SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE;

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral