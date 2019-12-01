Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 1 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE PIGNETO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA; AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PRATO DELLA CORTE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA;
SEMPRE VERSO ROMA SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE;
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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