Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 01 DICEMBRE 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO

BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI

TRA NOMENTANA E PRENESTINA

TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA

SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO

STESSA SITUAZIONE DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO SULLA SALARIA

E SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE CON CODE ANCHE SU VIA RINALDO D’AQUINO

TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO,

CON RITARDI DAI 30 AI 80 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 ROMA NAPOLI – VIA CASSINO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, SONO CHIUSE LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO. I TRENI TRANSITANO QUINDI SENZA FERMARE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI È STATA ATTIVATA LA LINEA BUS NAVETTA MB20 TERMINI-TIBURTINA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral