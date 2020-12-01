Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 01 DICEMBRE 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI
TRA NOMENTANA E PRENESTINA
TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA
SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO
STESSA SITUAZIONE DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO SULLA SALARIA
E SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE CON CODE ANCHE SU VIA RINALDO D’AQUINO
TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO,
CON RITARDI DAI 30 AI 80 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 ROMA NAPOLI – VIA CASSINO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, SONO CHIUSE LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO. I TRENI TRANSITANO QUINDI SENZA FERMARE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI È STATA ATTIVATA LA LINEA BUS NAVETTA MB20 TERMINI-TIBURTINA.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral