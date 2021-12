Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 17.35 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER BOCCEA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICNO E BOCCEA, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BISA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINE E TRA LA DIRAMAIZONE ROMA SUD E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL RACCORDO IN IDREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI LATINA

BLOCCATO IL TRAFFICO IN ENTRMABI I SRENSI DI MARCIA SU VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DEL KM 16 A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTININA E DI TOMBA DI NERONE

INFINE, INFORMIAMO GLI UTENTI CHE E STATA DIRAMATA L’ALLERTA METEREOLOGICA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE AVVERTE CHE DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARESE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

