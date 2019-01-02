Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE ROMA SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA
IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE STRADE DELLA REGIONE
UNICA SEGNALAZIONE SULL’A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI ROMA
A ROMA PER I LAVORI SEGNALIAMO LA CHIUSURA IN NOTTURNA IN FASCIA 22- 7 DEL MATTINO QUESTA NOTTE E LA PROSSIMA DELLA GALLERIA PITTALUGA PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE.
DA ALESSIO CONTI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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