Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI ROMA COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN AUTOMOBILE, SI CIRCOLA SU DUE CORSIE
INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI CASTRENSE E DELLA VANDRA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE SONO
REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE ROMA SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DA PARTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA
RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO, LE PROSSIME PARTENZE DA COLOMBO SONO ALLE 8.05- 8.20. 8.35
A ROMA PER I LAVORI SEGNALIAMO LA CHIUSURA IN NOTTURNA IN FASCIA 22- 7 DEL MATTINO PREVISTE PER QUESTA NOTTE E LA PROSSIMA DELLA GALLERIA PITTALUGA PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIù TARDI
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