Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08:45

VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI all'ascolto CON L'INFOMOBILITA' della regione lazio

SULL’A1 ROMA NAPOLI rimosso l’INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI ROMA traffico scorrevole

SULLA A24 ROMA TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI E TRA CASTEL MADAMA E BIVIO CON L’A1 ROMA NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE

INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI CASTRENSE E DELLA VANDRA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE SONO

REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE ROMA SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DA PARTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA

RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO, LE PROSSIME PARTENZE DA COLOMBO SONO ALLE 8.45-8.55-9.15. PROSSIME PARTENZE DA DSAN PAOLO 8.45-9.00-9.15

A ROMA PER I LAVORI SEGNALIAMO LA CHIUSURA IN NOTTURNA IN FASCIA 22- 7 DEL MATTINO PREVISTE PER QUESTA NOTTE E LA PROSSIMA DELLA GALLERIA PITTALUGA PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E' TUTTO, GRAZIE PER L'ASCOLTO.

Servizio fornito da Astral