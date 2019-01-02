Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SULLA A24 ROMA TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE
SEMPRE SULL’A24 E’ PREVISTA NEVE TRA CARSOLI E SAN GABRIELE COLLEDARA, RICORDIAMO DUNQUE PER CHI DOVESSE METTERSI IN VIAGGIO DI AVERE CATENE DA NEVE A BORDO O MONTARE GOMME TERMICHE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE SONO
REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE ROMA SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DA PARTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA
RITARDI SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA I TRENI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
A ROMA PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA IN FASCIA 22- 7 DEL MATTINO PREVISTA PER QUESTA NOTTE E LA PROSSIMA DELLA GALLERIA PITTALUGA SUL TRATTO URBANO DELL’A24.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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