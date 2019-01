Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

SULL’A1 FIRENZE ROMA, CODE A TRATTI TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA A24 ROMA TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO E PIU’ AVANTI TRA LAEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST

SULLA REGIONALE 630 AUSONIA SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CON CODE TRA BIVIO PER MINTURNO E TORE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO, LE PROSSIME PARTENZE DA COLOMBO SONO ALLE 11.25-11.45.

