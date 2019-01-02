Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SULL’A1 FIRENZE ROMA, CODE A TRATTI TRA PONZANO ROMANO e ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
SULLA A24 ROMA TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO E PIU’ AVANTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST
CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO, LE PROSSIME PARTENZE DA COLOMBO SONO ALLE 12.35-12.55-13.15. PROSSIMA PARTENZA DA PORTA SAN PAOLO ORE 12.30
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIù TARDI
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