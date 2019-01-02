Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD ODVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA A BORGO SANTA RITA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VAL FIORITA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA CASILINA SI RALLENTA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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