Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
PERCORRENDO LA A1 ROMA FIRENZE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
MENTRE SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSINO E CEPRANO E PIU AVANTI TRA LE USCITE FERENTINO E COLLEFERRO N DIREZIONE ROMA
SULLA A24 ROMA TERAMO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER TIVOLI VERSO LA CAPITALE
PERCORRENDO LA VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI DA CLAUDIO VELOCCIA
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