Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
INFINE PERCORRENDO LA A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSINO E CEPRANO E PIU AVANTI TRA LE USCITE FERENTINO E COLLEFERRO N DIREZIONE ROMA
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