Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSINO E IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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