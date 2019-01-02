Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD NELLE DUE DIREZIONI
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSINO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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