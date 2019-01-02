Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO TORNATO REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTR IABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTAna si rallenta a tor lupara all’altezza di via primo maggio nei due sensi di marcia
da claudio veloccia e’ tutto ora un messaggio di civilta STRADALE
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