Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 07:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO NEI DUE SENSI TRA MALAFEDE E VIA DI ACILIA E PIU A SUD SULLA PONTINA ALTEZZA LATINA SEMPRE NEI DUE SENSI

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LE STRADE :

LA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

SULLA METRO A RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI E ANCHE LA STAZIONE CORNELIA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE. PER RIDURRE I DISAGI, ALLA STAZIONE DI CORNELIA SARÀ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERÀ LA STAZIONE CORNELIA ALLA STAZIONE DI VALLE AURELIA DOVE I VIAGGIATORI POTRANNO ACCEDERE ALLA METRO A O AL SERVIZIO FERROVIARIO FL.

