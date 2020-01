Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 09.05 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE, E’ PRESSOCHE’ SCORREVOLE

REGISTRIAMO CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

E QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDFE E VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, ALBANO LAZIALE E PIU A SUD A VELLETRI SEMPRE NEI DUE SENSI

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STRADE :

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA

E SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO :

PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI PER RIDURRE I DISAGI, È ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13, CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE APERTE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

MENTRE PER LA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI SEMPRE DELLA METRO A È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO CON UNA FREQUENZA DI 25 MINUTI.

IN CENTRO OGGI TORNA IN STRADA LA NAVETTA SHOPPING, LA LINEA CIRCOLARE SERVITA DA MINIBUS ELETTRICI CHE PERCORRE LE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI DEL CENTRO ARRIVANDO FINO IN PRATI.

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

