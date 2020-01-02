Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 09.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DOVE PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, ALBANO LAZIALE E PIU A SUD A VELLETRI SEMPRE NEI DUE SENSI
SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA DEL MARE
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STRADE :
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA
E SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’
Servizio fornito da Astral