Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DI ANAS
E’ ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA
SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SULLA VIA DEL MARE
MENTRE A LATINA REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SUL TUTTO IL CENTRO ABITATO
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STRADE :
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA
E SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE. PER RIDURRE I DISAGI, È ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13, CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE APERTE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER LA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A, È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SULL’INTERO PERCORSO
IN CENTRO OGGI TORNA IN STRADA LA NAVETTA SHOPPING, LA LINEA CIRCOLARE SERVITA DA MINIBUS ELETTRICI CHE PERCORRE LE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI DEL CENTRO ARRIVANDO FINO IN PRATI.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’
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