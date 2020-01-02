Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ A1 FIRENZE ROMA CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE,AL MOMENTO SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULL’A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE DI ROMA
MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI DI POTATURA A CURA DI ANAS CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA VIA CASSIA CODE ER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
ANDIAMO SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA INCOLONNAMENTI SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI COLLE DEL SOLE
SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI PRATICA E VIA PONTINA
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI,
RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA REGIONE COME LA
VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA
LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE
NEL REATINO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
E NEL FRUSINATE LA SP76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI RIMANGONO CHIUSE. PER RIDURRE I DISAGI, È ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13, CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE APERTE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER LA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A, È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SULL’INTERO PERCORSO
IN CENTRO OGGI TORNA IN STRADA LA NAVETTA SHOPPING, LA LINEA CIRCOLARE SERVITA DA MINIBUS ELETTRICI CHE PERCORRE LE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI DEL CENTRO ARRIVANDO FINO IN PRATI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’
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