Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 15:30

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER LAVORI TRA PONTECORVO E CASSINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE SULL’A1 INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, DIREZIONE FIRENZE

SI STA IN FILA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE:

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA

E SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO NELLA CAPITALE

PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE. PER RIDURRE I DISAGI, È ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13, CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE APERTE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

PER LA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A, È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SULL’INTERO PERCORSO.

