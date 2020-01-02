Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA PONTECORVO E SAN VITTORE, IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULL’A1 INCOLONNAMENTI PER VEICOLO IN PANNE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, DIREZIONE FIRENZE
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
E PROPRIO SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI PROCEDE A RILENTO DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE POMEZIA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE:
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA
E SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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